Se burlan de Altair Jarabo por casarse con un 'Sugar Daddy'

Tijuana BC.- Los usuarios en redes se le dejaron ir a la actriz Altair Jarabo, quien contrajo nupcias con el empresario francés Frédéric García, a quien le llamaron abuelito. La señalaron de buena actriz, y lo que se hace por dinero.



En una íntima ceremonia, Jarabo se casó con García en París, Francia, a mediados de agosto, pero al compartir el pasado martes con sus seguidores las fotos inéditas del evento, no todas fueron positivas.

Y es que la diferencia de edad, es obvia, 20 años, algo que los usuarios tomaron como arma para atacar.

“$e ve que $e aman”, “Pensé que era una sesión de fotos con su abuelito”, “Parece su abuelito, lo que hace el dinero”, “Que emoción quiero un suggar así” o “Solo el dinero hace todos tus sueños realidad”, fueron parte de estos comentarios.

Y aunque la actriz tenía todo para evitarlos o borrarlos, los ha dejado en su cuenta, así como también los buenos deseos de distintos colegas de la farándula.

No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz", respondió sin dudarlo la actriz de 35 años a un medio nacional. "[Frédéric] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama"