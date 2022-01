¿Se acabó el amor? William Levy anuncia su separación con Elizabeth Gutiérrez 

CIUDAD DE MÉXICO.- No es una novedad que algunos famosos prefieran anunciar algo importante de su vida a través de sus redes sociales para dar una versión real de los hechos y evitar que los medios de comunicación difundan una noticia con hechos distintos.

Posiblemente esa sea la razón por la que William Levy optó por informar a sus millones de seguidores que "está listo para un nuevo capitulo de su vida" ahora que terminó su relación con Elizabeth Gutiérrez, suceso que sorprendió al público, pues más allá de dar a conocer la ruptura, el actor eliminó la publicación a los pocos minutos de subirlo.

Hace un par de meses que la revista nacional TVNotas tuvo la exclusiva de que el cubano y su expareja tenían algunos problemas y que Levy dejó su hogar, pero parece ser que los conflictos escalaron y ambos decidieron terminar su relación de una vez por todas.

Con un mensaje en sus historias, mismo que también eliminó poco después, William habló de la separación con Elizabeth y cuáles eran sus planes como familia, ya que la pareja tiene dos hijos.

Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", se leía en la publicación.

Diez minutos después de subir esta historia en su cuenta personal de Instagram, el protagonista de "Café con aroma de mujer" borró el mensaje y dejó de estar disponible en su red social, pero varios usuarios pudieron retomar la imagen gracias a las capturas de pantalla, por lo que se volvió viral rápidamente y varios se cuestionaron sobre la veracidad de la noticia o si se habría arrepentido.

Hasta el momento, se desconoce si William Levy fue víctima de hackeo y que alguien quiso jugar una broma pesada, pero hace unos minutos que el cubano subió otra imagen.

"I'm ready for the new chapter in my life", escribió el actor en inglés para dejar en claro que no le preocupa el pasado y que está listo para abrirle las puertas a nuevas oportunidad que prometen mejorar su vida ahora que tomó la decisión de divorciarse de Elizabeth Gutiérrez.