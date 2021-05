Scott Disick realiza extravagante fiesta de cumpleaños y regala a sus invitados relojes y collares de diamantes

LOS ÁNGELES, California.- El próximo 26 de mayo, Scott Disick cumple 38 años de edad, pero desde ayer inició los festejos con una extravagante fiesta con sus amigos más allegados, incluyendo su novia Amelia Gray Hamlin y su exnovia, Kourtney Kardashian.

El socialité se mostró muy contento en su cuenta de Instagram con la fiesta de cumpleaños que aparentemente le organizó su actual pareja, de 19 años, quien escogió la temática de aviación, donde creó una aerolínea personalizada para Scott.

En las historias de Instagram de la modelo, se puede ver cómo es que Disick se muestra feliz mientras la abraza y le planta un beso en la mejilla, mientras que en otro post, Amelia muestra la sudadera de color negro que se mandó a hacer especialmente para la ocasión.

En el diseño aparece un avión con la leyenda “Disick Aviation: Private Aviation Is My Motivation”, además de plasmar el año en que nació la estrella de “Keeping Up Whit The Kardashians”, 1983.



Las sorpresas

A pesar de que Disick debió ser el que recibiría obsequios por parte de sus invitados, el espléndido millonario quiso consentir a sus amigos y les regaló un reloj de diamantes o un collar bastante lujoso, diseñado por el joyero Brandon.

Las joyas fueron presumidas inmediatamente por sus invitadas Kim y Khloé Kardashian, quienes quedaron fascinadas con las joyas y revelaron que había sido un obsequio del cumpleañero hacia los asistentes de su fiesta.

Según los medios estadounidenses, a la fiesta también asistió la expareja y madre de los hijos de Disick, Kourtney Kardashian, además de la cantante Sia, que es muy amiga de Scott.

Los invitados pudieron disfrutar de dos “food trucks” que ofrecieron churros calientes y tiras de pollo con papas fritas, ensalada y aderezo. Además, la fiesta fue aminaza con la música de la DJ Olivia.

Tanto Kim como Khloé publicaron algunos detalles de la fiesta, como los globos que estaban en la entrada y que formaban la palabra “Happy Birtdday Lord”, en referencia a “Lord Disick”, que es como se conoce también Scott en las redes sociales.

Uno de los regalos que más le gustó a Disick fue sin duda una motocicleta Haley Davidson que, al parecer, le fue obsequiada por Amelia Gray Hamlin, a quien le agradeció con un par de videos que posteó en sus Instastories.