Khloé Kardashian recuerda lo horrible que fue hablar de sexo con sus papás

ESTADOS UNIDOS.- Khloé Kardashian hizo una fuerte confesión sobre su adolescencia durante una entrevista con Sarah Hyland para su programa 'Lady Parts'. La estrella de televisión, de 36 años, dijo que sus padres, Kris Jenner y el difunto Robert Kardashian, la asustaron cuando tuvieron con ella una conversación sobre sexo.

En ese entonces, cuando apenas era una jovencita, Khloé terminó aterrorizada cuando sus papás le mostraron varias fotografías de una infección por herpes para enfatizar el punto al que querían llegar.

La modelo compartió que durante su adolescencia recurrió a los métodos anticonceptivos para evitar quedar embarazada. “Empecé a tomar anticonceptivos a los 14 o 15 años y se lo conté a mi mamá”, declaró.

“Creo que lo tuve más fácil por culpa de Kourtney y Kim. Cuando eres el tercer hijo, ya lo han escuchado todo y creo que el impacto de que sus hijas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio ya se ha ido por la ventana” agregó.

Khloé, quien es mamá de True Thompson, de dos años, recordó: “Así que tenía tanto miedo de quedar embarazada, mis padres me asustaban y me mostraban ‘Esto es herpes’ y me mostraban fotos. Recuerdo a mi mamá. Dios mío, tuve que mirar todas estas imágenes.

“Si tuviera sexo, esto es lo que me iba a pasar. Y por eso tenía tanto miedo. Me llevó a este médico, me dieron pastillas anticonceptivas y luego recuerdo que me sentí mucho más segura”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Durante su juventud, la empresaria quería muchas cosas en la vida, menos “ser una madre adolescente, no quería quedar embarazada antes de estar lista para quedar embarazada y comprender plenamente esas responsabilidades”, puntualizó.

Actualmente, quiere expandir su familia con Tristan Thompson. En sus declaraciones, comentó que ha creado embriones con el jugador de la NBA. “Nos dimos cuenta de que mis óvulos no son lo suficientemente fuertes como para congelarlos. Deben mezclarse inmediatamente con esperma para formar embriones. Así que de hecho he creado embriones”.