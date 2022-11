Sandra Echeverria confirma separación con  Leonardo de Lozanne

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Echeverría se ha destacado en el medio del espectáculo por ser una de las artistas más reconocidas del espectacular además de haber tenido uno de los matrimonios más estables a lado de Leonardo de Lozanne.

La pareja lamentablemente dio a conocer su separación después de 8 años de matrimonio, por lo menos así lo dejó saber Sandra Echeverría quien también confesó estar pasando momentos difíciles.

La actriz reveló que ella no quería que su hijo Andrés de 7 años, tuviera que vivir y ver como sus padres se divorciaron, sin embargo al final junto al cantante acordaron que sería lo mejor para toda la familia.

Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida” comentó.

Además Sandra agregó que durante su infancia había vivido la separación de sus padres y ella quería evitar que su hijo pasara por algo así, pero al final esta decisión la tomaron en pareja, pero dejó en claro que a Lozanne es una persona a la que siempre amará.







¿Cuál fue la razón de su separación?

Andrea Echeverría reveló que la razón de su divorcio según el portal de Infobae fue que ya no hay empatía y apoyo uno del otro en sus proyectos, además roces pr la frustración de ambos por idealizarse.

"He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras” comentó la actriz.

Sandra Echeverría agregó que de momento está viviendo una de las cosas más difíciles, debido a que la ruptura , debido a que ha tenido que enfrentarlo en compañía de su hijo Andrés, que al final ha salido adelante por él.