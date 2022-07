Sandra Echeverría denuncia maltrato en Hollywood

Ciudad de México.- La actriz Sandra Echeverría aprovechó su estadía en la presentación de la serie de María Félix para denunciar haber sido víctima de bullyng por parte de Aarón Taylor-Johnson y Taylor Kitsch en la película de 'Salvaje' donde salió también Salma Hayek y Blake Lively.

La artista recordó haber sufrido maltrato psicológico y físico durante la cinta en la que interpretó a Magdalena, una estudiante hija de la narcotraficante Elena Sánchez, personaje de Salma Hayek.

Me trataron muy mal, fueron dos patanes, total, yo venía en una camioneta detrás, porque ellos supuestamente me habían secuestrado, y venía atada de manos y de los pies, porque supuestamente estaba secuestrada, y aprovecharon eso, ese momento de sentirme como vulnerable para decir ‘ah, está muy chistoso agarrar la camioneta para dar vueltas’ y entonces entre más yo me golpeaba, me pegaba, y no me podía yo sostener, más risa les causaba a ellos”