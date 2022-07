María Félix: se estrena tráiler de la bioserie con Sandra Echeverría

MÉXICO.- Una de las bioseries más ambiciosas del entretenimiento mexicano está por estrenarse en Vix+, plataforma de streaming de Televisa Univision. Se trata del proyecto que narrará la vida de María Félix, icónica actriz del Cine de Oro mexicano.

Sandra Echeverría interpretará a La Doña en su etapa adulta, mientras Ximena Romo tendrá el papel de Félix en su juventud y Abril Vergara en su niñez. La serie estará basada en investigación periodística y testimonios de las personas cercanas a la sonorense, como Luis Martínez de Anda.

La elección del elenco ha causado polémica, pues inicialmente se anunció que Eiza González tendría el papel protagónico; sin embargo, de forma repentina, Sandra Echeverría fue confirmada para el proyecto. La caracterización de Echeverría fue muy criticada, pues muchos internautas opinan que no convence con su apariencia y expresan que les hubiera gustado ver a Eiza en el papel.

La controversia llegó a su punto más alto cuando Sandra protagonizó la portada de la revista Caras, donde apareció caracterizada como Félix en sus últimos años. No solo le llovieron críticas a la actriz, sino al diseño visual del personaje, argumentando que dejaba mucho que desear.

A punto de estrenarse

El pasado 8 de julio se estrenó el tráiler oficial de la serie, el cual levantó las expectativas del proyecto. En el clip de dos minutos se puede observar que las actrices darán vida a la versión más poderosa y exigente de Félix. A través de su ascenso en el cine y sus problemáticas relaciones, la serie se enfocará en el carácter de la actriz y los dramáticos acontecimientos que marcaron su vida.

"No le queda el papel a Sandra y eso que me gusta su carrera", "Sigue sin convencerme Sandra Echeverría", "Sandra no se parece nada", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. El elenco de la serie también incluye a Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramón Medina, Helena Rojo, entre otros.

María Félix, la Doña estrena los dos primeros capítulos el 21 de julio y cada semana se estrenará uno nuevo.