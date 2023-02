Sale a la luz una carta que el cuñado de Pablo Lyle mandó a la juez para evitar pena mayor

Ciudad de México.- Salió a la luz una carta del cuñado de Pablo Lyle, Lucas Delfino a la jueza Marisa Tinkler Méndez, antes de la sentencia por homicidio involuntario que cometió.

Tras aclarar que tiene varios años de conocer a su cuñado, Lucas hizo referencia al suceso. “Fue durante el viaje familiar de Pablo a Miami para dar la bienvenida al nacimiento de mi segundo hijo que ocurrió el accidente que cambiaría nuestras vidas. Cuando la policía llegó a mi casa, llamé a Pablo, que estaba en el aeropuerto, y le conté lo ocurrido. Lo que pasó a continuación no me sorprendió para nada, sin un solo instante de duda me dijo que se quedaría, puso a su familia en el avión a México y luego buscó a los agentes de la ley como se le indicó”.

Pablo no intentó escapar de la justicia

Posteriormente, Delfino reveló el motivo por el que Lyle nunca consideró escapar de la justicia estadounidense. “Pablo regresó de México después de la trágica muerte del señor Hernández, esto es algo que hizo entendiendo perfectamente las posibles consecuencias de tal decisión, nuevamente, un testimonio de su carácter […] No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia y estaba aterrorizado, pero aún así, regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo, siempre pensando en sus hijos, esto demuestra no solo su valentía, sino también su integridad”.

Y agregó: “Durante el tiempo que Pablo estuvo en arresto domiciliario, fui testigo de su humildad, y el crecimiento espiritual que le permitió entregarse a una situación tan difícil en la que tuvo que depender de otra persona para brindarle techo, alimento y cubrir sus necesidades y las de su familia”.

Asegura nunca tuvo acciones violentas

Finalmente, el esposo de la hermana de Pablo destacó: “En los 17 años que lo conozco, nunca actuó de manera violenta. En las innumerables veces que nos sentamos a hablar de ello, no hubo una sola vez en la que no me dijera lo mortificado que se sentía por la muerte del señor Hernández y el duelo que debe estar pasando su familia. Pablo sabe que ahora tiene que vivir el resto de su vida con la carga de lo que pasó. Esto es inmensamente difícil para una persona compasiva, con un profundo respeto por la justicia”.