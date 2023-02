Revelan contenido de las cartas que los hijos de Pablo Lyle enviaron a la corte

Ciudad de México.- Pablo Lyle quien fue sentenciado a 5 años de prisión, más 8 años de libertad condicional, se reveló que familiares del actor enviaron cartas a la jueza encargada del caso para que se le dictara el castigo menos severo.

Aunque en ese momento los textos no se tomaron en cuenta, ya que todos fueron redactados en español, ahora Ventaneado reveló el contenido de las cartas.

Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi padre es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”

Es el mensaje que escribió el hijo menor del artista.

Otras cartas

Por su parte, la primogénita de Lyle expresó: “Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”.

Conjuntamente, en la emisión de espectáculos se informó que por su parte Ana Araujo, esposa de Pablo, manifestó casi lo mismo que declaró en la audiencia donde se conoció el futuro legal de Lyle, destacando que sus hijos han sido olvidados en el caso.

“Los niños son el punto clave de esta historia, aunque han pasado desapercibidos, que tras lo ocurrido sufrieron miedo, insomnio, enojo, incomprensión, rabia, tristeza e inseguridad, al igual que ella y Pablo”, expresó un reportero sobre la carta de Ana en el programa de TV Azteca.

El texto de Ana

Finalmente, se mostró un fragmento del texto de Araujo que decía lo siguiente: “Porque no me queda duda que cuando esté aquí será ejemplo de nuestra comunidad, como ese papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante estos años, y ruego a Dios que mis hijos puedan tenerlo a su lado pronto”.

Tras la sentencia, los abogados del actor mexicano anunciaron que van a impugnar esta decisión de la jueza, por lo que en breve se espera tener más noticias del controversial caso que está a punto de cumplir años de litigio.