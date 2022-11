Sabrina Sabrok anuncia que se retirará los implantes por recomendación médica

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, la famosa Sabrina Sabrok reveló que sus implantes de seno están repercutiendo en su salud y recibió instrucciones médicas de retirarlos de manera urgente.

La cantante habría recurrido a especialistas tras presentar síntomas como dolor en la espalda.

Argumentó que se rehusaba a someterse a dicha intervención, sin embargo, aceptó a la recomendación de los especialistas, aunque asegura que antes de quitárselos está haciendo mucho contenido para OnlyFans.

“Ya el año que viene, ya lo voy a hacer. Pues el médico que lo más que se pueda, pero yo digo que me dejé un kilo mínimo porque, si no qué voy a hacer, ya no voy a ser yo”, dijo.

Para finalizar, reveló que en la plataforma de OnlyFans varias veces la han censurado por su contenido, sin embargo, no es impedimento para ella, pues sigue con el mismo.

