Rubí cree que puede ser la ganadora de La Academia; revela que no solo quiere dedicarse a la música, sino también a la actuación

MÉXICO.- Rubí Ibarra, quien fue la “quinceañera viral” y ahora una de las finalistas de La Academia, reveló que no solo quiere dedicarse a la música, sino también a la actuación, a la conducción y al baile, por lo que planea seguirse preparando al salir del reality show.

Informó que desea abrir las posibilidades de trabajar en otras ramas en el espectáculo, tema que ya ha charlado con sus compañeros de este proyecto televisivo.

Me gustaría bailar, bailar es una de las cosas que más me gustaría hacer, me gustaría actuar y me gustaría también algo tipo comedia, siento que lo haría muy bien”, explicó la intérprete.