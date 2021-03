Rocío Sánchez Azuara y Talina Fernández rompieron en llanto al recordar el dolor que las une

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío Sánchez Azuara estuvo como invitada este jueves en el matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, para presentar su nuevo programa “Acércate a Rocío” y fue entrevistada por Talina Fernández, con quien compartió su dolor de madre.

Fue en la transmisión de este jueves que Rocío Sánchez Azuara participo en la dinámica donde Talina le mostraba una palabra y ella tenía que relacionarla con algún hecho importante de su vida y compartirla con el público.

Una de las palabras que estaban en las tarjetas de “La Dama del Buen Decir” fue la de “El Día Más Triste”, y de inmediato ambas mujeres no dudaron en relacionar la palabra con la muerte de sus hijas.

Ni Rocío ni Talina pudieron contener las lágrimas al recordar el 23 de septiembre de 2019, cuando Daniela Santiágo Sánchez, de 31 años de edad, perdió su lucha con la terrible enfermedad de Lupus, la cual le había sido detectada 20 años atrás.

Las dos vivimos un dolor pavoroso que nadie nos puede entender… A mí me duele como a ti, porque sólo las que hemos perdido un hijo podemos saber lo que se siente. Volver a levantarse, volver a sacar la casta, volver a decir: ‘Aquí estoy’; y ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el piso”, expresó Talina Fernández, mientras rocío sollozaba al recordar aquel terrible día.