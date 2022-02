Roberto Palazuelos responde a acusaciones de reciclar alimentos en su hotel de Tulum

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos minimizó los comentarios de una ex empleada, que aseguró que en el hotel del actor en Tulum se reciclaba la comida para ahorrar costos.

El empresario rompió el silencio y no le dio gran importancia a estas acusaciones.

Por el contrario manifestó que todos los dichos en su contra provienen de gente pagada por sus adversarios políticos.

“Esas son puras tonterías hombre, son puras tonterías la verdad, es parte del show ¿no?, es parte del show eso de que disque reciclo alimentos es la tontería más grande que escuchado en mi vida hombre, la gente que conoce mis hoteles (sabe) que se come delicioso, y todo es fresquecito, el pan es fresco, las tortillas son hechas a mano, los mariscos prácticamente nos los llevan los pescadores en la mañana, todo es una maravilla, eso es una tontería de una persona que le pagan por hablar mal de mi”, explicó Palazuelos en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Hackean el celular de Robero Palazuelos

De la misma manera, el artista aseguró que el hackeo en el celular que sufrió hace algunas semanas también es producto de su incursión en la política.

“Fueron ellos mismos también, me hackearon el teléfono, me trataron de sacar información electoral, estuvieron pidiendo dinero a la gente que disque para mi campaña, lo cual nos dimos cuenta que eran ellos, ya poquito antes habíamos notado que mi teléfono estaba intervenido y sonaba muy raro y demás, ya sabes, es parte del show, la guerra sucia, el hackeo, ya lo recuperé, ese teléfono lo voy a usar un poquito más mientras está la campaña, pero luego lo voy a tirar, lo voy a tirar por uno nuevo cuando se acabe”, detalló.

Conjuntamente, el “Diamante Negro” se expresó muy convencido de poner en pausa su carrera como actor, pues cree que ganará las elecciones a la gubernatura de Quintana Roo.

“La gente está… de 10 personas 7 están con Roberto Palazuelos, estoy muy contento, son ya muchos años de hacer muchas cosas por el estado, de promocionarlo, yo soy quien puso a Tulum en el mapa, siempre limpio las playas, siempre protejo la naturaleza, a través de mi fundación ayudo gente, entonces ya son muchos años así”, manifestó.

Palazuelos quiere reencontrarse con Andrés García

Por otra parte, Roberto confesó su interés de reencontrarse con su amigo Andrés García, luego de que el actor externó su enojo con él a raíz del testamento que planea hacer para heredar sus bienes.

“La verdad no lo he visto y tengo muchas ganas de ir a saludarlo, ahorita que acabe la precampaña, en unos 10 días, voy a tener un proceso de intercampaña en el que no puedo hacer muchas cosas, me voy a echar un viajecito a Acapulco para verlo y saber cómo está, no lo he visto, andamos un poquito distanciado, pero estamos bien, lo voy a ir a ver pronto”, remató.