Roberto Palazuelos en contra de medidas del presidente de México sobre uso de energías limpias

Ciudad de México.- El actor Roberto Palazuelos, quien recien se encuentra como precandidato a la gubernatura en Quintana Roo, expresó su postura respecto a la forma en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está dirigiendo el país, además de las medidas que ha tomado durante administración

Después de incursionarse en la política, Palazuelo no pude evitar los cuestionamiento sobre AMLO y su administración en la entrevista que mantuvo con Joaquín López-Dóriga, por lo que el actor dijo:

“Yo estoy dispuesto a trabajar con el presidente cuando sea gobernador, de apoyar para que siga llegando abundancia a Quintana Roo”.

¿Palazuelos a favor de AMLO?

Acerca del gobierdo de AMLO, Palazuelos dijo que le gustaba que hubiese mensaje a favor del ahorro en el gasto gubernamental y la política de tratar de mantener como prioridad el gasto en personas de menores ingresos.

Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, como todas las administraciones, por ejemplo, me gusta mucho el ahorrar, el ya no tirar el dinero en el gobierno, me gusta mucho el primero los pobres”

Sin embargo, el artista manifestó que no está de acuerdo con las medidas de la presente administración con respecto al uso de energías limpias, como la eólica o solar.

“No me gusta nada la cuestión esta de ir en contra de las energías alternativas, yo soy un ciudadano que no soy un político, pero sí tengo muy claro que yo quiero un futuro para México, no quiero hidrocarburo, yo quiero un futuro no hidrocarburo”, subrayó.

Roberto Palazuelos se encuentra en precampaña para este cargo público, misma que finaliza el próximo 10 de febrero, tras lo cual habrá un periodo intercampaña hasta el 3 de abril.