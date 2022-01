Roberto Palazuelos quiere que su regalo de cumpleaños sea convertirse en gobernador

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos celebra 55 años de vida este 31 de enero, y quiere que su mejor regalo sea convertirse en gobernador.

El actor y empresario está de manteles largos este lunes, por lo que concedió una entrevista al programa Hoy, donde sus colegas pensaban que el ahora político estaba fuera de la capital azteca.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos responde a crítica de Alejandro Speitzer: "ni lo conozco al tipo"

Sin embargo, el llamado ‘Diamante negro’ reveló el motivo por el que se encuentra en este lugar en un día tan importante.

“Estoy aquí en la Ciudad de México, voy ahorita a la cita de mi visa a la Embajada Americana, ¡por fin!, y luego voy a comer con mi papá y voy a andar aquí por la ciudad, pero ¡qué gusto me da saludarlos!”, dijo el artista durante la entrevista telefónica que brindó.

Te puede interesar: Alejandro Speitzer criticó a Roberto Palazuelos por su candidatura a gobernador de Quintana Roo

La edad de Roberto Palazuelos

Al ser cuestionado por la edad que cumplía, Palazuelos únicamente habló de sus deseos de lograr el triunfo en las próximas elecciones de Quintana Roo.

“Eso no se dice, pero sabes cuál es mi regalote que me dio Dios de cumpleaños… que voy a gobernar Quintana Roo, así que eso me trae vuelto (loco) de felicidad y estoy muy, muy contento la verdad”, manifestó.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos busca gubernatura de Quintana Roo y quiere consejos de Samuel García

Finalmente, Roberto se dijo afortunado de contar con varios amigos en el medio artístico y aprovechó el momento para hacerles saber a los titulares del matutino de Televisa lo mucho que los aprecia.

Amigos en el medio artístico

“Para mí es muy bonito que ustedes me feliciten porque cada uno de los que están sentados en esa mesa han sido parte importante de mi vida, de mi carrera, han sido ya muchos años que los conozco a todos y saben que los quiero más que compañeros, los quiero como unos hermanos y la vida es muy corta, a veces se nos va la gente y no le decimos lo mucho que la queremos, y yo a ustedes los quiero mucho de verdad, de corazón se los digo y gracias a Hoy de darme esta sorpresa de poder estar con mis amigos y que me feliciten y muchas bendiciones para ustedes y todos los que nos están viendo, la vida es corta, México es grande y los quiero muchísimo”, expresó.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos: Recuerdan comentarios misóginos tras “meterse” de político

Hijo de padre mexicano y madre francesa, Roberto Palazuelos Badeaux inició su carrera actoral en la televisión a finales de la década de los 80, pero fue en la telenovela ‘Muchachitas’ donde tuvo un papel destacado y fue catapultado a la fama.

Con más de una década en Tulum siendo propietario de algunos hoteles de la zona, el actual graduado de la carrera de Derecho lleva meses confesando sus aspiraciones políticas al señalar su intención de ser alcalde de esa región mexicana.