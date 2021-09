Roberto Palazuelos quiere gobernar Quintana Roo

Ciudad de México.- El actor Roberto Palazuelos, ahora también desea incursionar en la política, ya que competirá en las próximas elecciones para gobernador de Quintana Roo.



Esa es la razón por la que, promete, buscará poner orden y hacer de ese sitio uno de los más productivos del país.

"Ya llegó el momento de ser candidato para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Me tomó tiempo ponerme firme en que quería hacerlo. Tenía muchos partidos interesados pero ya me decidí con uno. El miércoles tuve un desayuno y las encuestas me favorecen, estoy seguro de que me convertiré en el nuevo gobernador de Quintana Roo", comenta Palazuelos en entrevista con El Universal.



El "Diamante negro" opina que el estado en el que radica y donde tiene sus hoteles y además nació su hijo no necesita de políticos. Dice que la historia ha demostrado que lo que se necesita es de gente que quiera que el estado crezca y se vuelva uno de los más productivos, ya que tiene todo para ser uno de los lugares más ricos del país.

Soy un ciudadano harto de los políticos



"De todos los candidatos que están sonando ahorita yo soy el más preparado por mucho, soy muy bueno debatiendo y voy a arrasar en los debates. Conozco las problemáticas del estado muy a fondo en temas de seguridad, su grave endeudamiento, cómo lo han endeudado administraciones anteriores, sus graves problemas con la ecología, yo soy un experto en todos esos temas, llevo 25 años viviendo en Quintana Roo. Nadie lo va a poder hacer mejor que yo", asegura.



Enumera que, entre sus cualidades, está precisamente que no es un político tradicional.



Seré un candidato ciudadano; soy un ciudadano harto de los políticos que han gobernado y que prometen cambiar las cosas", subrayó el empresario.



Palazuelos está consciente que de llegar a ser gobernador de Quintana Roo no tendrá un camino sencillo en su proyecto de hacer a su estado un lugar más seguro, con mayores oportunidades y en constante crecimiento.



"Será una tarea larga y complicada, me voy a enfrentar a muchos intereses de gente muy poderosa, enfrentaré a gente de muchísimo dinero pero mis ganas son más que cualquier obstáculo", explica.



La promesa



Entre las virtudes por las que Palazuelos considera que sería la mejor opción para el estado está su preparación académica, su mente de empresario y que no es un político ni desea serlo, pues su propósito es sacar a Quintana Roo del bache en el que, dice, hoy se encuentra.



"No tengo cola que me pisen, tengo un amor enorme por Quintana Roo y tengo a Dios de mi lado. Si quedo electo, le dedicaré seis años al estado y le haré justicia; le invertiré más presupuesto a las procuradurías, al Poder Judicial", indica.



Planea erradicar el endeudamiento del estado, así como ampliar la promoción turística, proyectos que emprenderá igual que lo ha hecho como empresario.



"Ha habido un endeudamiento excesivo en la entidad, es muy grave y no podemos permitir que exista un gobernador que siga endeudando al estado. El estado necesita un gran administrador y ese administrador voy a ser yo. Manejaré al estado como una empresa, como una que dé óptimos resultados. Hay que generar abundancia y protección para la gente", señala.

Mi carrera artística quedará de lado



De ser gobernador, Roberto dice que se retirará del espectáculo porque planea dedicarse de tiempo completo a su labor. Dice que su faceta como empresario seguirá pues él no maneja directamente sus empresas.



"En el momento en que quede electo, mi carrera artística quedará de lado porque esto no es un juego, es un gran compromiso y mi máxima ambición en la vida es pasar a la historia como alguien que fue honrado e hizo bien las cosas, esa es la riqueza que ambiciono y lo que quiero dejar a mis futuras generaciones, no dinero".