Roberto Palazuelos pide disculpas por sus comentarios sobre "ajustar cuentas" cuando sea gobernador

MÉXICO.- Roberto Palazuelos, actual precandidato a la gobernatura del estado de Quintana Roo del partido Movimiento Ciudadano (MC), ha estado envuelto en diversas polémicas desde que fue elegido como miembro del partido. A causa de algunos de sus comentarios y de su peculiar forma de ser, muchos de sus colegas del medio artístico y político han expresado su descontento con su papel en el partido.

Hace un par de días, el llamado Diamante Negro dio una entrevista para el programa matutino de Imagen Televisión Sale el Sol en el que aseguró que está tomando nota de las personas que han criticado su precandidatura para "ajustar cuentas" con ellos una vez que llegue a ser gobernador. “Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, dijo en el programa.

Ante este comentario, algunos diputados y senadores de Movimiento Ciudadano expresaron su inconformidad y descontento, por tener al actor en el partido. Además de que algunos de sus compañeros le señalaron que es inadmisible aspirar a un cargo para tomar venganza contra sus detractores, también criticaron la decisión de MC de hacerlo parte de sus filas.

En medio de la polémica, el empresario intercambió tuits con algunos de sus colegas que le dedicaron comentarios negativos, diciendo que estaban malinterpretando sus palabras. Este domingo 6 de febrero, Palazuelos emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el que se disculpó por sus comentarios durante el programa matutino y señaló que “su meta es la justicia, no la venganza”.

“Soy un ciudadano luchando por cambiar mi estado y estoy recibiendo ataques del sistema. Eso me hizo cometer un error en una declaración que hoy rectifico: Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias. Para que el sistema trabaje para la gente y no en perseguir adversarios políticos. Mi meta es la justicia, no la revancha. Siendo o no Gobernador, tengo derecho legitimo por la vía civil para interponer una demanda civil en contra de quien me difame o me calumnie. Soy un hombre de leyes, respetuoso del derecho y lamento que se haya mal interpretado por lo que reitero una sincera disculpa. Respeto la ley y siempre la respetaré”, dice el documento.