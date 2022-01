Roberto Palazuelos dice que Lydia Cacho fue contratada por sus adversarios para difamarlo

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos asegura que la demanda en su contra por parte de la periodista Lydia Cacho es debido al éxito que ha tenido en su incursión a la política.

El actor y empresario, que busca la gubernatura de Quintana Roo, sigue defendiendo su inocencia, luego de ser señalado como parte de una red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Palazuelos anunció que emprenderá acciones legales contra Cacho.

“Lo que pasa es que esta señora dice que hizo una investigación hace años, más de 7 u 8 años, la cual yo ya leí y ni siquiera me menciona ni nada, y de repente ahora que estoy creciendo en las encuestas se ve que mis contras la contrataron para que me difame, y ahora me quiere embarrar a mí con su investigación esa”, dijo al respecto.

Molesta a Roberto Palazuelos señalamientos de Lydia Cacho

Sin embargo, Roberto destacó que su molestia surgió por el tipo de señalamientos que hizo la periodista en su contra. “Pero no está haciendo acusaciones sencillas, me está acusando de desaparecer gente, ¡imagínate!, y me está acusando de lavados de dinero y de rollos, pues a ver ¡que lo pruebe!”.

Asimismo, el llamado “Diamante Negro” subrayó que Lydia Cacho tendrá que probar cada una de las declaraciones que ha hecho en su contra.

“Va a tener que responder ante una autoridad jurisdiccional todas sus acusaciones. Va a tener que probar, a ver, quiero que llegue y le diga al juez, a ver, dices que ha desaparecido personas, ¿dónde está la carpeta de investigación?, ¿dónde está la prueba?, ¿dónde está la familia del desaparecido?, pues ahí lo va a tener que probar”, manifestó.

Palazuelos se compara con Samuel García

Acto seguido, Roberto Palazuelos se comparó con el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y explicó: “Lo mismo le hicieron a Samuel en Nuevo León, lo acusaron de delitos muy parecidos cuando estaba subiendo, para tratar de bajarlo, entonces bueno, por un lado, es una buena señal, porque están preocupados, ladra el Sancho porque vamos caminando, pero también, ¡oye!... ¡se pasó la señora!, mínimo que se hubiera aventado algún delito un poquito más tranquilo, eso de que desapareciendo personas, eso es gravísimo”.

Posteriormente, el actor recalcó ser un hombre íntegro y honesto. “Yo me he hecho poco a poquito en mi vida, con el sudor de mi frente, sabiendo invertir bien, todo lo que tengo ha sido con el sudor de mi frente”.

Finalmente, el político aclaró que en este momento se encuentra recabando todas las pruebas necesarias para iniciar en un futuro su proceso legal contra Cacho. “Apenas vamos a juntar toda la evidencia que hay, las declaraciones de esta señora, estaremos esperando a que haga más declaraciones para evidenciarla bien ante la autoridad”.