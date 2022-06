Roberto Blandón dice que presunto abuso sexual que sufrió Regina Blandón 'no fue tan grave'

Ciudad de México.- Luego de las revelaciones de Regina Blandón sobre el abuso sexual que sufrió en su niñez, su padre Roberto Blandón, fue cuestionado por la prensa.

En días pasados, la actriz confesó este episodio de su vida, cuando tenía 6 años y fue abusada por un hombre cercano a su familia.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el artista de 61 años dijo no recordar algún incidente tan delicado en la vida de su descendiente.

Roberto Blandón asegura que no estaba enterado

“No estoy enterado, pregúntenle a ella, voy a hablar, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, no sé ni de qué se trata”, dijo en primera instancia el actor.

Mientras los reporteros le mencionaban que la actriz confesó que durante su infancia sufrió este tipo de violencia por parte de un empleado, Roberto replicó: “Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”.

Posteriormente, Blandón negó tajantemente que casi llegó a matar a golpes a esta persona, tal como lo señaló su famosa hija. “No, no llegó a tanto”, declaró.

Reitera Roberto Blandón ignorar las declaraciones de Regina

Y al escuchar que Regina comentó que ya había superado este incidente con terapia, Roberto nuevamente negó estar al tanto de la agresión.

“No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando”, manifestó.

Finalmente, el artista aseguró estar a favor de que las mujeres levanten la voz cuando sufren un ataque de este tipo, pero cuando una reportera le preguntó si lo de Regina no era tan grave, Blandón recalcó: “No, no fue tan grave”.