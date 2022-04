Regina Blandon se pinta las cejas y responde a sus haters

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina Blandon saltó a la fama durante su participación en el programa ‘La Familia Peluche’ desde entonces en varias ocasiones ha estado revuelta en distintas polémicas, porque suele ser muy transparente ante la cámara.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la actriz dejó ver un repentino cambio de ‘look’ que se hizo pero que al parecer no le habría gustado a muchos de los usuarios que se percataron de ello.

La joven de 31 años es una de las figuras del espectáculo más activas en sus redes sociales, donde suele compartir fotografías de lo que hace en su vida profesional y personal pero en repetidas ocasiones ha ocasionado "escándalo" entre los internautas.

En la fotografías se puede ver que Regina optó por pintarse las cejas de color rosa, aunque muchos le aplaudieron este cambio, no faltaron las críticas por parte de algunos haters, quienes le llegaron a señalar por cómo lucia.

Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias” se puede leer en la publicación.