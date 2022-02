Regina Blandón responde a personas que la critican por usar lenguaje inclusivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina Blandón es una actriz reconocida por su labor social como activista de derechos a favor de la mujer, como la despenalizacion del aborto, y por su apoyo constante hacia la comunidad LGBTQ+, además de mostrarse positiva hacia el uso del lenguaje inclusivo.

Debido a esto, varios usuarios en redes sociales la han criticado por creer que son creencias absurdas o dignas de la 'generación de cristal', es por ello que la famosa decidió defender sus ideales.

La protagonista de "Mirreyes vs Godínez" se pronunció ante la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido a lo largo de su trayectoria por utilizar dicho lenguaje que engloba todos los géneros, y aseguró que prefiere no titubear con sus posturas para no estar a medias.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano", Blandón habló sobre la censura que ha recibido en redes sociales y también reflexionó sobre la valentía que debe tener una persona para expresar su opinión. Asimismo, la actriz mexicana dijo que está dispuesta a interpretar papeles que no van con sus creencias, pero indicó que ella siempre tendrá en clara su postura.

Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó.

Regina también aprovechó la oportunidad de estar frente a las cámaras del show para agradecer a todas aquellas personas que no juzgan sus acciones y que respetan sus ideales, incluso mencionó lo afortunada que se siente que también compartan sus opiniones, pues asegura que de tal forma podrá llegar a una audiencia más grande que no la criticara por sus opiniones.

“Por suerte tengo la plataforma para llegar a más gente, entonces la gente que tiene tiempo en sus manos y lo emplea para criticar a alguien más, es bastante triste. Mejor hay que informarnos, que es básico, tenemos en la punta de los dedos la información”, expresó.

Sobre estos pensamientos que van a favor de la mujer, de la comunidad LGBTQ+ y del lenguaje inclusive, Regina enfatizó que ella no busca imponer de manera negativa sus pensamientos, sino que intenta dar una visión distinta para que los demás se interesen en el tema y puedan formar su propia conclusión a partir de lo que ella comparte con los usuarios.

Además, señaló que ella no se siente con "la verdad absoluta", es por ello que prefiere hablar de temas que le parecen relevantes y que le importan con la esperanza de "llegar a más gente allá afuera", señaló.