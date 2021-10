Rix arremete contra Juanpa Zurita y Juca por 'darle la espalda'

MÉXICO.- Ricardo González, mejor conocido como Rix, estuvo en prisión debido al delito de violación equiparada contra la también youtuber Nath Campos, aunque poco después el joven reveló que tuvo que declararse culpable a cambio de su libertad, así lo narró en una entrevista en Youtube, Mafian TV.

Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá, a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios de estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora, no yo (...) Me ofrecieron mi libertad, a cambio de una reparación económica”, explicó previamente al inicio de la entrevista.