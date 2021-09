"Es complicado y es frustrante": así reacciona Nath Campos a la liberación de Rix

MÉXICO.- La youtuber Nath Campos publicó hace unas horas información sobre el proceso legal en contra de Ricardo González, conocido como Rix, el cual concluyó el pasado 1 de septiembre y resultó en la liberación del agresor luego de apelar a un procedimiento abreviado.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber explicó a sus seguidores cómo fue el procedimiento y aclaró algunos puntos que parecen estar mal entendidos en los medios y redes sociales, como la naturaleza de la fianza que tuvo que pagar Rix y la razón por la que salió a pesar de haberse declarado culpable.

Según Nath, Ricardo decidió acogerse a un procedimiento abrevias, es decir, aceptó su responsabilidad penal por los actos cometidos el 18 de junio de 2017 y fue sentenciado a 3 años y 20 días de cárcel por el delito de violación equiparada agravada en grado de tentativa.

Como reparación de daño, el youtuber tuvo que pagar una cantidad de dinero, el cual es requisito para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado. Natalia aclaró que este dinero no estaba destinado para ella sino que fue donado directamente a organizaciones que se dedican a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

La joven también desmintió que Rix hubiera pagado dinero a manera de fianza para quedar en libertad, como ha circulado en los medios. Su libertad se debe a que, al no tener antecedentes, la ley le otorga como beneficio el tener una condena menor a cinco años. Al validarse los requisitos necesarios que el código penal mexicano indica para este tipo de casos, se suspendió la ejecución de la condena.

También aclaró que este dinero no es el mismo de la reparación de daños y que ninguna cantidad tiene que ver con ella.

¿Qué opina Nath?

En seguida, la joven procedió a compartir cómo se siente con todo el asunto y qué es lo que opina.

"Sé que es complicado y es frustrante. Es un proceso que emocionalmente me ha tomado mucho digerir y una parte de mí está muy contenta de tener un cierre de capítulo. [...] Mi propósito al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me ve y quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida", comentó.

Asegura que está satisfecha por haber hecho todo lo que estuvo en sus manos y agradeció el amor y el apoyo que recibió a lo largo del proceso.

Nath también comentó que esto no va a frenar su vida y que continuará trabajando, luego de dejar a un lado todo el asunto del cual asegura no planea volver a hablar. La joven considera que ya dijo todo lo que tenía por decir y que ha dejado todo claro. También afirmó que no soltará la lucha por las mujeres y sus derechos en la cual seguirá interesada e involucrada.