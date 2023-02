Rihanna rompe el silencio sobre su anticipado nuevo álbum: "Quizás nunca saldrá"

REINO UNIDO.- La espera por nueva música de Rihanna cada vez es más larga y para muchos seguidores veteranos parece eterna, por lo que la cantante finalmente ha decidido confesar la verdad sobre su proceso creativo.

La incertidumbre sobre un posible nuevo álbum se intensificó durante la promoción de su show de medio tiempo en el Super Bowl, por lo que la cantante barbadense tuvo que responder de inmediato a los lamentos de sus fans.

Fue por medio de una entrevista con la edición británica de la revista Vogue que, entre otras muchas revelaciones, Rihanna finalmente se pronunció sobre el lanzamiento de su próximo álbum.

Me di cuenta que si sigo esperando a que se sienta correcto y perfecto y mejor, tal vez siga tomando una eternidad y quizás nunca saldrá y no, no estoy dispuesta a eso", afirmó contundentemente la intérprete de "Man Down".