Superbowl: el espectacular regreso de Rihanna tras 7 años fuera de los escenarios

Getty Images Rihanna cantó sencillos como Umbrella, We found love y Diamonds.

La cantante Rihanna deslumbró al público del show de medio tiempo del Super Bowl con su primera actuación en vivo después de permanecer siete años fuera de los escenarios.

Rihanna se presentó en uno de los conciertos más prestigiosos en Estados Unidos, con una audiencia estimada de 190 millones de espectadores.

La cantante animó el descanso en el enfrentamiento que ganaron los Kansas City Chiefs sobre los Philadelphia Eagles, un triunfo que les otorgó su segundo título de la Liga Nacional de Fútbol Americano en cuatro temporadas.

Se trata del primer concierto de Rihanna desde el lanzamiento de su último álbum, Anti, en 2016.

Durante los 13 minutos que duró la presentación, Rihanna repasó los éxitos más importantes de sus 17 años de carrera, entre los que destacan los sencillos Umbrella, We found love y Diamonds.

Por primera vez en la historia del Super Bowl, el sobrevuelo militar que inauguró la jornada estuvo a cargo de cuatro mujeres pilotos, quienes hicieron la formación de diamante en honor a las mujeres que han volado en la Marina estadounidense durante los últimos 50 años.

Más temprano, la cantante Shakira, quien cantó en el medio tiempo junto con Jennifer López en la edición de 2020, deseó buena suerte a Rihanna a través de sus redes sociales.

Por las mujeres negras y los migrantes

En una entrevista con Apple TV el jueves, Rihanna contó que no estaba segura de aceptar el desafío de presentarse en el Super Bowl.

"¿Están seguros?", respondió cuando la llamaron con la propuesta. Consideró que era importante decir que sí para "representar a los inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras de todas partes".

La estrella nacida en Barbados hace 34 años aseguró que el cambio más importante que ha vivido en los últimos años ha sido la maternidad, que la ha vuelto más selectiva con los proyectos que asume porque implican pasar tiempo lejos de su bebé de 10 meses.

Getty Images Rihanna repasó los éxitos más importantes de sus 17 años de carrera

"El balance es casi imposible porque sin importar cómo lo mires, trabajar siempre va a ser algo que te va a robar tiempo de estar con tu hijo", afirmó. "Cuando tomas decisiones sobre a lo que le vas a decir sí, tiene que valer la pena".

"Cuando te conviertes en mamá, sucede algo que te hace sentir que puedes conquistar el mundo, que puedes hacer cualquier cosa... Por muy aterrador que fuera, porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo estimulante. sobre el desafío de todo."Y es importante para mí hacer esto, este año. Es importante para la representación, es importante que mi hijo vea esto", afirmó antes del espectáculo.

Su proyecto más reciente en el mundo de la música fue con Marvel, para la película Wakanda Forever.

Getty Images La artista dijo que para ella era importante que su hijo la viera en este show.

La revista Forbes estimó su fortuna en los US$1.400 millones en 2022, gracias a sus éxitos musicales y tres empresas dedicadas a la moda y la belleza.

Su verdadero momento revelación ocurrió en 2007 con el sencillo Umbrella, el éxito que grabó con Jay-Z y que llevó a su disco Good Girls Gone Bad a convirtirse en el número 1 de Reino Unido durante 10 semanas.

Getty Images Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl

Además, Rihanna tiene más éxitos en el Top 40 que los Beatles y es la artista que más rápido alcanzó la marca de 1 millón de discos vendidos, conocida como disco de platino, luego de que Samsung firmara un contrato de más de US$25 millones para regalarle el disco a los compradores de sus teléfonos.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.