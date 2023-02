Rihanna aumenta sus reproducciones un 640% en Spotify tras presentación en Super Bowl

LOS ÁNGELES.- Rihanna no necesita de espectáculos ni grandes producciones para que el público quiera escucharla pues siempre se ha mantenido alto en las listas de artistas más escuchadas de cada año; no obstante, su show de medio tiempo en el Super Bowl no le sentó nada mal al número de sus reproducciones en Spotify.

Después de cantar un gran repertorio de algunos de sus más grandes éxitos entre plataformas que subían y bajaban por los aires, Rihanna generó un impresionante aumento del 640% en las reproducciones de su catálogo musical en Spotify; solo en Estados Unidos.

Eso no es todo, pues la plataforma de streaming reveló que desde que la intérprete de "Take a Bow" confirmó su participación en el Super Bowl el pasado mes de septiembre, múltiples de sus canciones superaron las mil millones de reproducciones.

Rihanna aprovechó el Super Bowl para dar la noticia de su segundo embarazo

De acuerdo con medios especializados, las canciones más beneficiadas fueron "Bitch Better Have My Money" con un aumento del 2,600%, "Diamonds" con más de 1,400% y "Rude Boy" con 1,170%. Mientras que su colaboración con Calvin Harris "We Found Love" tuvo un incremento del 1,160%.

Estos fueron solo algunos de los temas que la cantante barbadense cantó en su show de medio tiempo el pasado domingo, en el que conquistó la mirada de todos los espectadores con un traje rojo y la dinámica escenografía que montó su equipo en el estadio de fútbol.

Por otro lado, muchos seguidores de la cantante se sintieron algo decepcionados pues esperaban más actividad escénica. Sin embargo, la razón de que no hubiera una coreografía tan rigurosa o exhaustiva fue por la revelación de que Rihanna está embarazada de su segundo hijo y quiso dar la noticia en el Super Bowl.

