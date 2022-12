Rihanna, Lady Gaga y Taylor Swift competirán por la mejor canción en los Globos de Oro

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes fueron anuncias las nomiaciones para la edición número 80 de los Globos de Oro. Nombres de talla de Zendaya, Selena Gomez, Diego Luna y Andrew Garfield lograron anotar una nominación por su trabajo actoral del último año, sin embargo, una de las nominaciones que más han causado revuelo no tiene nada que ver con la actuación.

La categoría "Mejor canción original" tiene una naturaleza multidisciplinaria, pues en lugar de reconocer directamente a la producción visual o técnica de una película o serie de televisión, se centra en aquellas piezas musicales que fueron creadas con el objetivo de complementar al material visual.

Sin embargo, este año sucedió algo bastante peculiar. Tres de las cantantes más exitosas de los últimos años han sido nominadas en dicha categoría. Taylor Swift, Rihanna y Lady Gaga competirán por la mejor canción el próximo 10 de enero del 2023.

¿Cuáles son las canciones nominadas?

Taylor Swift fue nominada por su canción "Carolina" para la película de drama y misterio Where the Crawdads Sing. La intérprete de "Karma" reveló que disfrutó del libro que adapta el film, por lo que quiso ser parte de la banda sonora. Según Swift, su objetivo era crear una canción "inquietante y etérea" para capturar la historia de la novela.

Por otro lado, Lady Gaga se encuentra en la lista de reconocimientos gracias a "Hold My Hand" para una de las películas más exitosas del año, Top Gun: Maverick. Dicha canción es descrita como una "power ballad", es decir, una balada bastante enérgica dentró del género rock. La letra gira alrededor de apoyar incondicionalmente a un ser querido que se encuentra desanimado o herido.

Por último, está "Lift Me Up" para el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever, interpretada por nadie más y nadie menos que Rihanna. La intérprete de "Kiss It Better" hizo su regreso a la música con esta suave y tranquila balada para la película de Marvel. A pesar de no haber sido el regreso que todos esperaban de la estrella del pop, la canción fue elogiada por honrar al fallecido actor de Black Panther, Chadwick Boseman.

Otros nominados fueron Guillermo del Toro y Roeban Katz con "Ciao Papa" para la más reciente adaptación del clásico de Pinocho y Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj con "Naatu Naaatu" para la película RRR.

