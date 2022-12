"Pinocho" cuenta con tres nominaciones para el Globo de Oro

ESTADOS UNIDOS.- Guillermo del Toro es un reconocido director mexicano y en esta ocasión se ha ganado la nominación como Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, para los Globos de Oro por la película "Pinocho".

Hay que recordar que “Pinocho” llegó a ser grabada en Guadalajara y Portland, pero llegó a tardar 15 años en llegar a la pantalla grande, debido a que hubo cambios después de que falleciera el padre del director mexicano, según el portal de El Diario.

Sin embargo el filme tendrá una fuerte competencia debido a que también estará Red, Marcel the Shell with Shoes On, El Gato Con Botas y Wendell y Wild a Mejor Película Animada.

Fue para una entrevista de Reforma, Guillermo del Toro aseguró que en esta película intenta reflejar la relación que mantuvo con su padre.

Hace cinco años perdí a mi padre. Eso formó mucho de la profundidad de la emoción de esta película para mí y la importancia temática de cómo es breve la vida, de lo importante que es, y cómo nos tenemos el uno al otro por un momento tan precioso", comentó.

Seguramente será un éxito más para el director quien recientemente fue honrado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York debido al gran trabajo que ha tenido en el cine y las artes, además de ganar como Mejor Película Animada que entrega el Círculo de Críticos de Cine de Atlanta por Pinocho.

Por supuesto estos premios que entregan los especialista del medio artísticos y basados en Hollywood también dan un “adelanto” de lo que podrían ser las nominaciones pero en los Óscar.

El evento de los Globos de Oro será el próximo 10 de enero y serán transmitidos por televisión.

Guillermo del Toro respondo a los elogios de Taylor Swift

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Taylor Swift expresó su admiración por el director mexicano Guillermo del Toro, quien recientemente estrenó su adaptación de Pinocho en Netflix por supuesto el director mostró su agradecimiento públicamente:

"Le di algunos libros que pensé que serían interesantes para ella, entre ellos, muy importante, un libro que fue útil para mí al hacer El laberinto del fauno llamado La ciencia de los cuentos de hadas, el cual codifica y habla sobre la tradición del cuento de hadas".