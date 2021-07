Ricky Martin alza su voz como activista a pesar de críticas en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Una vez más el boricua eleva su voz para pedir a sus seguidores tengan consciencia sobre la importancia de recibir la vacuna en contra de coronavirus y además Ricky Martín invitó a no compartir videos que desinformen a los usuarios en redes sociales.

Fue un fuerte mensaje el que envió el cantante a todas aquellas personas que no quieren vacunarse y que han implementado campañas en contra de la inoculación alrededor del mundo.

Aunque desde el comienzo de las jornadas de vacunación alrededor del mundo, a través de la fundación que lleva su nombre y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico ha continuado con su propia campaña a favor del medicamento contra el COVID-19, esta vez decidió utilizar sus propias redes sociales.

Las redes sociales son una herramienta muy fuerte para Ricky, quién se ha apoyado de su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes que brindan información en inglés y español sobre la desinformación de las distintas marcas de vacunas que buscan contrarrestar los contagios y hospitalizaciones a causa del coronavirus.

En su publicación hizo un fuerte llamado a todos los retractores de la vacuna contra covid, tachó de egocentristas a aquellos que no se han vacunado teniendo la posibilidad de hacerlo.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube . No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, escribió Ricky.

Explicó que los pretextos utilizados por las personas para no vacunarse son fáciles de contra argumentar y desmentir por su naturaleza, como “No es tu problema”, el cual debatió con: “Sí es mi problema”, pues aunque una persona no inoculada se rodea de otras que sí lo están, podría de todas formas portar el virus consigo y contagiar a algunas de ellas.

A pesar de ser centro de varios ataques después de emitir su opinión en redes sociales, el puertorriqueño sigue diciendo lo que opina a través de sus diversas plataformas digitales, platicando con sus seguidores sobre diversos temas y acontecimientos sociales.

Y es que no es la primera vez que el intérprete de La copa de la vida comparte sus reflexiones y posturas frente a temas de coyuntura o que han sido polémicos. El lunes pasado se sumó a los artistas que apoyan las protestas contra el régimen cubano.

El artista realizó varias publicaciones en sus cuentas en redes sociales, en los que replicaba la etiqueta #SOSCuba, pidiendo a sus seguidores que difundieran con el mismo hashtag las denuncias que el pueblo cubano estaba realizando a través de dichas plataformas con tal de ayudar de alguna forma.

Fue el 7 de julio cuando Ricky Martin también pidió justicia por Samuel, el joven español que fue asesinado a golpes debido a su orientación y preferencia sexual.

Anterior a ello, lanzó un fuerte mensaje porque el Día del Orgullo LGBT+ recibió críticas y mensajes de odio al compartir algunas imágenes junto a su esposo, una reacción que ni él ni el pintor esperaban.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, escribió.