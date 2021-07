“No seas egocentrista”: Ricky Martin invita a sus seguidores a vacunarse contra Covid-19

MÉXICO.- El famoso cantante compartió un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram donde mostraba su postura frente a la vacuna contra Covid-19. Y demostró estar a favor de esta, aparte de pedirles a aquellas personas que no quieren vacunarse que no sean egoístas.

Ricky Martin se ha visto solidario ante este acontecimiento internacional y creó la fundación que lleva su nombre y fue responsable de un centro de vacunación en Puerto Rico; ahora su campaña a favor de la vacuna fue a través de sus redes sociales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El cantante puertorriqueño subió a sus instastories varias infografías en inglés y español que tocaban el tema de la desinformación sobre las diferentes vacunas: “Razones para no vacunarse que no se sostienen”. Para luego terminar con un mensaje que invitaba a todos a dejar de lado las falsas ideas ocasionadas por vídeos de conspiración.

“Me vacuné porque no podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en Youtube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, escribió el artista.

A diferencia de otros famosos que causaron polémica por no querer vacunarse, como Paty Navidad, Ricky Martin busca constantemente convencer a sus seguidores de que la vacuna es importante para resguardarse y cuidar de otros.

Esta no sería la primera vez que el intérprete de “La mordidita” comparte sus opiniones y posturas sobre temas polémicos, pues Ricky Martin destaca entre varios famosos por pronunciarse ante casos fuertes como las terapias de conversión, asesinatos de mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+, se sumó a los artistas que apoyan las protestas contra el régimen cubano, entre muchos otros.