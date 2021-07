Paty Navidad pide respeto para los antivacunas del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad hizo un llamado a todos los internautas a que dejen de atacarla, tanto a ella como a todos los que no quieren vacunarse contra el Covid-19.

En una entrevista para El Universal, la polémica actriz dijo que se han violado sus derechos humanos, así como su libertad de expresión, ya que, tanto las redes sociales como los medios de comunicación la censuran y acusan de desinformar a la comunidad.

Yo no estoy agrediendo ni ofendiendo a nadie ni soy medio de información ni nada, simplemente soy una persona que externa opiniones y que comparte información que para muchos puede ser falsa pero que para otro cierto porcentaje importante y cada vez más grande no es falso", dijo Paty.

"Dicen que estoy totalmente demente, bueno, yo creo que no es el caso, los que lo dicen por algo lo dirán ellos, cada quién habla por lo que cada quién es. Aún así si las personas tuvieran problemas de psicopatías también tienen derechos; como lo veamos".

¿POR QUÉ PATY NAVIDAD NO QUIERE VACUNARSE?

Desde el año pasado, la actriz sinaloense ha compartido todo tipo de teorías conspiratorias sin fundamento científico sobre la dominación de los humanos a través de chips y nanotecnología.

También se ha mostrado muy segura al tener puntos muy controversiales acerca de la tecnología 5G, la inteligencia artificial y el uso de los cubrebocas.

En enero, dejó en claro sus motivos para no vacunarse contra el coronavirus, al asegurar que se trata de una simple gripe que puede curarse con tecitos de guayaba.

“No, obviamente que no (me voy a vacunar) […] Covid-19 es la simple gripe de todos los años que se muta cada año, por eso no ha habido vacuna de gripe […]", dijo Paty en un encuentro con los medios de comunicación.

"Es una vacuna experimental que sacaron en 6 meses, por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado. En mi casa, se han enfermado y con tecitos de guayaba y con aspirinas, como se cura una gripe se han recuperado, bendito Dios”.