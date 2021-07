Ricky Martin fue censurado por Instagram

TIJUANA, B.C.- La imagen de Ricky Martin junto a uno de sus hijos, fue censurada por Instagram a la página @ricky_martin_arce que maneja Marcia Mazoni, dedicada al astro boricua.

“Cuando una foto de un padre y un hijo van en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto”, se lee en la postura de la fan page.

Con más de 208 mil seguidores, esta fandom reporta los mejores momentos del ídolo puertorriqueño, pero esta vez a la red social, no le pareció la imagen.

Fue el propio Ricky Martin, quien en sus historias compartió la noticia y exclamó: Esta foto fue reportada? ¡Este es mi hijo!.

Lo que llama la atención, es que el mes pasado, como parte del Mes del Orgullo, Martin lanzó una reflexión sobre la aceptación a la diversidad, luego de que por una publicación junto a su esposo, Jwan Yosef, perdió seguidores en redes.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el qué dirán.

“Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”, dijo en esa publicación en junio.