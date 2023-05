Ricardo O'Farrill rapa su cabello en apoyo a joven con cáncer tras su experiencia en clínica

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo O'Farrill es un comediante que ha estado en tendencia recientemente después de hacer un live de Instagram en donde habló de su experiencia al ser internado en una clínica de rehabilitación, en la que estuvo por un tiempo para recuperar su estado de salud físico y mental.

"En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte, pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme", dijo.