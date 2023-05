Así es la clínica de Ricardo O' Farrill, en la cual denunció malos tratos

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Instagram, el comediante mexicano Ricardo O'Farrill, denunció que sufrió de abusos físicos durante su traslado, así como en su estancia en la Clínica Las Margaritas.

En el video menciona que, para empezar, fue llevado en contra de su voluntad. Asimismo, dijo que mientras iba de camino, sufrió dos convulsiones; pero no lo atendieron, al contrario, lo provocaron para que se molestara.

En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.