Ricardo Montaner se suma a la polémica entre Residente y J Balvin

Ciudad de México.- Luego del lanzamiento de la canción de Residente descarga su artillería pesada contra J Balvin, las opiniones no se han hecho esperar.

Ricardo Montaner es uno de los famosos que se sumó a la polémica que provocó el lanzamiento del tema de más de ocho minutos.

Debido a que el puertorriqueño arremetió sin filtro ni pelos en la lengua contra el colombiano destacando algunos aspectos de su vida y su trayectoria artística, Montaner decidió expresar su punto de vista a través de su cuenta de Twitter.

Ricardo Montaner opina en Twitter

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, inició su mensaje el intérprete de “Déjame llorar”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, agregó.

Por último, el cantautor llamó a sus compañeros del medio artístico a terminar con su rivalidad. “Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca” Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío …Los quiero Ricardo”.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Rivalidad entre Balvin y Residente

La rivalidad entre Balvin y Residente surgió cuando el colombiano pidió boicotear los premios Grammy Latinos, situación que provocó el malestar de Residente, y lo llevó a mandarle un mensaje poco cordial.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio”, expresó René además de comparar su música con los hot dogs.