Ricardo Montaner compartió un triste mensaje sobre su nieta Índigo: "la extraño"

MÉXICO.- A solo una semana de que se anunciara el nacimiento de Índigo, hija de Camilo y Evaluna, Ricardo Montaner conmovió a sus seguidores con un triste mensaje sobre su nieta en el que aseguró que tenía el corazón roto por tener que separarse de ella. Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante hizo una publicación en la que explicó que, por diversos compromisos, tenía que alejarse de su familia.

Montaner dejó saber lo mucho que le duele no estar cerca de la pequeña y enfatizó que la extraña mucho. También comentó que ahora que se marcha su única meta en la vida es volver a ver a la esperada Índigo, quien se quedó bajo el cuidado de sus padres.

"Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación, la extraño y apenas hace un rato que la deje en su casa con sus padres, volver es mi próxima meta en la vida", escribió el intérprete.

Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación,la extraño y apenas hace un rato que la deje en su casa con sus padres,volver es mi próxima meta en la vida …#Índigo @Montanerevaluna @CamiloMusica @MSRMMM — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 16, 2022

Las emotivas palabras del abuelo conmovieron a los usuarios de redes sociales quienes le dejaron mensajes de apoyo y le desearon ánimo en esta nueva etapa. “La Vas extrañar cada vez que no estés con ella”, “Solo volvemos a donde hemos dejado el corazón y nuestros genes, dónde sin dudarlo hay una extensión de nosotros mismos. Índigo es tu extensión y el amor que no cabe en el pecho de lo inmenso que es”, “Seguramente estarán juntos de nuevo disfrutando de esa pequeña, por ahí para no extrañarla tanto podrías escribirle una canción”, son algunos de los comentarios de los internautas.

El nacimiento de Índigo

Cabe recordar que la bebé Índigo nació el pasado 9 de abril en un parto en casa, donde la madre de Evaluna participó como partera. La llegada de la pequeña alegró a los miembros de la dinastía, quienes a lo largo de todo el embarazo compartieron detalles de la espera.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”, escribió la familia en redes para anunciar la llegada de la bebé.