VIRAL: Sorprende parecido de exnovia de Camilo con Evaluna

HERMOSILLO, Sonora.- La pareja del momento sin duda alguna es Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, y es son quizá las más queridas en el mundo de la farándula, además que tienen a sus seguidores impacientes por la llegada de su primer bebé Índigo.

Sin embargo los últimos días están siendo tendencia debido a que apareció una foto inedita de la ex novia de Camilo, la colombiana Gabriela Andrade.



Pero no solo esó es lo viral, si no que los usuarios en redes sociales compararon el grande parecido que tiene la ex novia con la actual novia de Camilo.

Todo inició por que se hizo viral unas donde aparecen el famoso Camilo con su ex novia, en fotos de hace años, y de ahí surgió que las redes sociales empezaran a señalar y comparar a las dos mujeres.

Sin embargo, muchas personas han comentadó que les parece una falta de respeto que los usuarios esten comparando y opinando de las dos mujeres.



Cabe recalcar que Andrade ya es una mujer casada y con hijos y esta en la espera de otro bebé.

Los usuarios en redes tambien empezaron a cuestionar a la ex de Camilo y comentando mucho en sus redes sociales, en especial en Instagram y haciendo preguntas para incomodar a la colombiana.

“¿Que siento yo? Felicidad por ellos y por cualquiera que traiga un hijo deseado a este mundo. ¿Que van a sentir ellos? La plenitud y el amor más grande de este mundo”, expresó finalmente, esto teniendo en cuenta que ella ya tiene la experiencia de ser madre, pues ya tiene dos hijas.



Sin embargo Camilo y Evaluna, no han opinado nada al respecto y se mantienen al margen sobre está situación, pues se encuentran ocupados en la espera de su bebé.