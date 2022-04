Ricardo Montaner le “roba” el celular a Camilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Montaner es uno de los cantantes de la música pop, con más popularidad gracias a su larga trayectoria artística, que se ha mantenido en el gusto de su público.

El artista de origen argentino se ha caracterizado por ser muy cercano a su familia y brindar su apoyo incondicional, pero ahora el caso fue totalmente distinto y es que se encuentra promocionando su más reciente sencillo musical “El día que me quieras”.

Es por eso que el intérprete de “La Cima del cielo” tomó el celular de Camilo, esposo de su hija menor Evaluna, y aprovechó para hablar frente a la cámara y pedirle a los seguidores del cantante que fueran a escuchar su nueva canción.

En la grabación Ricardo entre risas dejó en claro que no podrían ver ni a Camilo ni a Evaluna, cuando en realidad estaban escondidos al fondo en una cocina, para no evidenciar la broma que estaba haciendo el cantante.





Hola Tribu me robé el celular de Camilo, pero él no va salir, ni Evaluna, les queria decir que ya salí mi nueva canción “El día que me quieras” es un video muy bonito” se puede leer en la publicación.