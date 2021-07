Reynaldo Rossano confirma su divorcio luego de 15 años de matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor y comediante mexicano, Reynaldo Rossano, conocido por su participación en programas mexicanos como “La Hora Pico” y “Hoy”, recientemente confirmó su separación de Karla Arreola, con quien estuvo casado por 15 años.



En entrevista exclusiva con la revista TvNotas, el comediante reveló que ambos decidieron tomar caminos distintos, además de que su relación ya no iba por buen camino, confesó.



Nos estamos divorciando porque ya no nos llevamos muy bien y después de haber recurrido a terapia y darnos cuenta de que no nos sirvió, decidimos mejor separarnos para conservar una buena relación, ya de pareja no se puede, pero estar con los niños en paz. El proyecto de pareja se acaba, pero el de los padres no y hay que ser cordiales en la crianza de los niños”, señaló.