Marisol González cuenta entre lágrimas por qué se va del programa "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO. – La periodista y modelo mexicana, Marisol González, relató entre lágrimas la razón de su salida del programa “Hoy”, la noticia llegó luego de varias semanas de especulaciones, por ello, la también conductora decidió romper el silencio.



Durante la transmisión del programa matutino, y en charla con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, la periodista reveló que dejaba el show para enfocarse en su vida privada.

“La verdad me cuesta mucho trabajo hablar, pero de repente nos queremos partir en mil y querer que todo esté bien. Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en “Hoy”, y ha sido mucho mejor de lo que esperaba”, relató la periodista.



Marisol González habló sobre su familia del programa



Procediendo con su explicación, Marisol González aseguró que todos en el programa la habían tratado muy bien, tanto producción como sus compañeros, por lo que dijo que le costaba mucho dejar su trabajo, e igualmente dejó en claro que “fue una decisión familiar”.



Nos queremos dar un tiempo, me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender esa parte de mamá, de esposa y pues atender a mi equipo. Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer y los quiero mucho”, relató González.



Ante esto, sus compañeras comenzaron a expresar lo mucho que iban a extrañar a Marisol y a darle sus mejores deseos.



Conductoras de “Hoy” reaccionan a la salida de Marisol González



Luego de expresar lo mucho que la iban a extrañar y a asegurarle que siempre tendría su lugar en el programa, Andrea Legarreta expresó su opinión sobre la salida de su compañera:



“Aquí está tu lugar, eres una niña hermosa, no saben lo hermosa que es por dentro. Te conozco de hace muchos años, siempre has sido una niña buena, dulce, trabajadora. A veces nos toca jalar de todo de lado de la familia. Pero aquí está tu lugar amor”, señaló la esposa de Erik Rubín.



Galilea Montijo señaló que todos la esperarían en el programa y Marisol González aprovechó para agradecer a sus compañeros el apoyo brindando a lo largo de su trayectoria.



Según el columnista Alex Kaffle, la nueva conductora del programa será Tania Rincón, pero esta opinión está en duda, pues ella forma parte de Guerreros 2021, por lo que todo parece indicar que se integrará al programa matutino hasta el final de la temporada.