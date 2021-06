Erik Rubin publica foto con Andrea Legarreta tras rumores de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Rubín dejó en claro que los rumores de infidelidad no afectaron su matrimonio con Andrea Legarreta.

El cantante de Timbiriche y la conductora de “Hoy” aparecen muy felices en la más reciente publicación en Instagram, donde presumieron su sábado familiar al lado de sus hijas, Mía y Nina Rubín.

En la foto, se ve a los cuatro en la mesa de un restaurante, posando para la selfie en el que se aprecia a Erik sentado junto a Andrea, mientras que del otro lado están Mía y Nina sonriendo ante la cámara.

Sabadito #familia #family #sábado #breakfast #love”, escribió el cantante.

ERIK RUBIN NIEGA INFIDELIDAD

Esta semana se viralizaron unas fotografías de Erik Rubin en una fiesta, presuntamente en Tulum, donde aparece junto a una influencer. Aunque en la imagen no hay indicios de un romance, el intérprete fue acusado de serle infiel a su esposa.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Erik confesó que daría una aclaración “que no tenía por qué dar”, pero al final confesó que decidió hacerlo por el bien de su familia.

“Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum, me fui con mi papá a cerrar un negocio allá, y precisamente con algunos de los socios me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí, precisamente porque con uno de ellos vamos a hacer otras cosas.

“Tomaron una foto en donde yo aparezco platicando con una chica, quien sale con uno de mis amigos, y tal cual, (…) habré estado esa noche, en esa mesa, no más de 5 minutos y ahora salieron las redes que yo, que infiel, que ¿qué ando haciendo sin Andrea?”, dijo Rubín sobre la forma en que fue captado con otra mujer.