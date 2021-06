Erik Rubin revela que atacaron a sus hijas tras los rumores de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fotos donde Erik Rubin aparece en una fiesta en Tulum junto a una influencer acarreó más problemas de lo pensado, al grado que sus hijas recibieron ataques y amenazas de muerte.

El cantante de Timbiriche fue acusado de ser infiel a Andrea Legarreta, y aunque no tenían planeado hacer más grande el problema, se vieron obligados a aclarar la situación.

En entrevista con “Ventaneando”, Erik explicó que se encontraba cenando con varios amigos, incluso estaba presente su propio padre.

Andrea sabe quién soy yo, conmigo no tiene ningún problema y nos da flojera que se arme un revuelo”, dijo el intérprete de "Con todos menos conmigo".

“Al principio no le di importancia y me reí, sí me dio risa, pero después lo empiezan a subir a todos lados y comienzan a atacar a mis hijas, ¿en qué mente debes tener para atacar a una niña y ella qué?”.

FURIOSO POR LOS ATAQUES A SUS HIJAS

Asimismo, Erik aseguró que las fotos filtradas en redes sociales no significan nada, pues aun si hubieses sido reales, no se ve a cámara ningún acercamiento con la influencer en cuestión, ni tampoco deberían involucrar a sus hijas en asuntos relacionados a él.

“En dado caso si me hubieran agarrado saliendo de un hotel, ellas qué (mis hijas), la gente ofensiva y eso es lo que sí se vuelca algo desagradable, porque atacan a Andrea, me atacan a mí, infiel, ¿infiel de qué? de una foto en la que salgo platicando con alguien, no entiendo este mundo”, comentó.

“Si estoy en la movida no me voy a un lugar público a tomarme fotos, no tengo cola que me pisen, vivo mi vida normal, soy transparente, soy yo y no tengo nada que esconder”, concluyó con el tema.