FOTOS: Captan a Erik Rubin de fiesta con una jovencita

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta está en boca de todos luego de que su esposo, Erik Rubin, fue captado en una fiesta con una jovencita.

El ex integrante de Timbiriche fue visto con una influencer durante un evento de Tulum, lo que hizo a los internautas cuestionarse si podría tratarse de alguna infidelidad.

En la cuenta de Instagram de Chamonic “El Chisme no Duerme”, se filtraron algunas fotos del cantante en dicha fiesta que se llevó a cabo un día después del Día del Padre.

Me enviaron estas fotos…y me dicen que vieron a Erik Rubin, esposo de Andrea Legarreta, de fiesta en un antro con esta chava que según es influencer”, se lee en el pie de foto.

Entre los comentarios, hay quienes defienden a Erik al afirmar que las imágenes no son comprometedoras, pues no se ve que el artista haga algo que amerite a una posible infidelidad.

Días antes de que las imágenes se difundieran, el cantante había presumido algo de lo que es su estadía en Tulum, ya que visitó incluso un jardín temático para fiestas.

La foto fue comentada por su esposa Andrea y sus hijas, con emojis y algunas cuantas frases.

ANDREALEGARRETA IBA A SEPARARSE DE ERIK

Fue el año pasado en septiembre que Andrea Legarreta confesó que iba a separarse de Erik Rubín.

En una entrevista con Yordi Rosado, la también actriz abrió su corazón y dijo que en varias ocasiones se replanteó si debería seguir al lado del cantante o no.

“Hemos tenido una racha donde ya de tomar la decisión de ‘¿qué onda, hasta aquí?’ ‘¿seguimos o ya?’. Claro que hemos tenido ese momento en el que nos hemos detenido y decir ‘ya en buena onda, ¿qué?’, contó Andrea a Yordi.

Sin embargo, aunque hubo un momento en que ambos tomaron la decisión de terminar, ninguno quiso dar el primer paso.

“Nunca nos hemos separado. Estuvimos a punto y de pronto no sé qué es, yo termino por pensar que es amor. De pronto dices ‘será la costumbre, será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, las niñas. Yo me preguntaba en ese momento, ‘¿qué es?’, porque de plano no pudimos llegar a eso”.