Andrea Legarreta defiende a capa y espada a su esposo Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta defendió a capa y espada su matrimonio con Erik Rubín, luego de que en las redes sociales se compartieran unas imágenes que señalaban al ex integrante de Timbiriche de cometer infidelidad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa, la presentadora del programa Hoy respondió a los cuestionamientos sobre el tema, subrayando que en su familia todo está normal pese a esta controversia.

Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos, sabemos también que hemos tenido momentos duros, de etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay", expresó.

"Perdón, pero quienes piensen que tienen que tener un matrimonio en donde el matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual pues los respeto mucho, pero para mi no es eso”, indicó.

ASEGURA QUE ERIK RUBIN TIENE TOTAL LIBERTAD

De la misma manera, Legarreta destacó que su marido tiene toda la libertad de hacer lo que guste, pues le tiene mucha confianza.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90’s (Pop Tour) que hay muchas chavas, muchos chavos, se quedan en hoteles, nosotros en la gira también, y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno ni estamos traicionándonos”, destacó.

“Creo que ya se están pasando, creo en verdad que la gente de las redes cada vez es más cruel, que la gente de las redes cada vez señala y agrede más y son más ofensivos, no todos, tengo que aclarar, ni tampoco todos los medios, hay gente que nos da mucho amor”.

Posteriormente, Andrea manifestó que sus hijas no dieron importancia a los rumores sobre su padres, y destacó que la chica en cuestión es pareja de uno de sus amigos.

“Yo no considero una falta de respeto que mi esposo tenga una vida aparte de nuestra vida, me refiero a salir con sus amigos, a salir y compartir con amigos y amigas, si a mi no me parece nada malo, porque yo también salgo con mis amigos”, puntualizó.