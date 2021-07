Rey Grupero se pelea con Horacio Villalobos en pleno programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Rey Grupero protagonizó una nueva polémica en “Quiero Cantar”, debido a que tuvo una fuerte pelea con Horacio Villalobos.

Todo ocurrió luego de que el youtuber no llegara a tiempo a la presentación que debía hacer con su compañera, Zelma Curvy, por lo que casi son descalificados.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ella tuvo que presentarse sola, pero justo cuando comenzaba su interpretación, Rey Grupero llegó para completar el dueto. Lejos de provocar alegría por su llegada, el youtuber causó indignación en el foro de “Venga la Alegría”, especialmente con Horacio Villalobos, que no dudó en despotricar en contra de él.

Yo no me presto a falsedades, estoy un poco harto de las mamarrachadas del Rey Grupero de querer destacar a priori en lugar de concentrarse en lo que tiene que hacer”, expresó.

PESE A TODO, LE DAN BUENA CALIFICACIÓN

Rey Grupero interrumpió a Horacio para defenderse y decir que esas crítica sya las tomaba como algo personal.

“Eso ya siento que es como personal. Te voy a pedir un favor, bájale dos rayitas a tu soberbia”, dijo.

Horacio dejó en claro que él no es amigo de Rey Grupero ni tampoco buscaba agradarle, pues su única intención era fungir como juez en el programa, y pese a la reciente polémica, reconocía que la interpretación de Curvy y el youtuber fue buena.

“Recuerda que aquí el juez soy yo. Por otro lado, es lo mejor que he visto en Quiero Cantar… Me da igual lo que piense de mí porque yo no vengo aquí a hacer amigos”.