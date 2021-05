Reviven supuesta versión en inglés de “Entrégate”, de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito que ha tenido la bioserie de Luis Miguel, sus más grandes éxitos han sido recordados nuevamente por los seguidores del cantante y algunos se han puesto de moda, en especial, los que se tocan en el proyecto.

Uno de ellos es la canción de “Entrégate”, dirigida, producida y arreglada por Juan Carlos Calderón y que forma parte del disco “20 Años” de Luis Miguel, lanzado en 1990.

De acuerdo a lo publicado en Wikipedia, “Entrégate” fue el segundo sencillo lanzado de su séptimo álbum de estudio, mismo que fue nominado a los Premios Grammy y se convirtió en el número uno en la lista Billboard Top Latin Song, lo que le valió ser reconocido como el vocalista masculino líder en América Latina.



GRABA VERSIÓN EN INGLÉS

El enorme éxito alcanzado del intérprete mexicano, lo llevó a proyectarse internacionalmente y se dio a conocer, además de Latinoamérica, en Estados Unidos y Europa, lo que lo llevó a grabar un tema en inglés.

La biografía publicada en Internet afirma que el tema elegido fue “Entrégate”, la cual fue nombrada “Before The Down” y la lanzarían en el Reino Unido, pero no tuvo mucho éxito y se habría decidido que “Micky” no volviera a grabar otro tema en ese idioma.

Pero en 1990, Luis Miguel grabó un dueto con Frank Sinatra de la canción “Come Fly Whit Me”, incluida en el disco “Duets II” de la estrella estadounidense.