Otros duetos de Luis Miguel que nos encantan

Semana a semana "Luis Miguel: La serie" nos ha revelado secretos y detalles ocultos de la vida del misterioso cantante. Y fue durante el quinto episodio de esta nueva temporada, "Te Extraño", donde retratan la manera en que se logró el exitoso dueto entre "El Sol de México" y Frank Sinatra, por lo que recordamos otras famosas colaboraciones que realizó Luis Miguel con importantes estrellas, y que sin duda, también cautivaron a su público.

Luis Miguel y Sheena Easton

Durante la década de los 80s, las disqueras apostaron por duetos musicales entre las grandes estrellas del momento para lograr vender más discos, siendo la colaboración entre Luis Miguel con la cantante y actriz británica, Sheena Easton, una de las más exitosas de aquel momento.

Tras ser nombrada como Revelación del Año en la entrega de los premios Grammy de 1981, Sheena Easton comenzó a trabajar con Juan Carlos Calderón, quien le realizó su primer disco en español y en el que el productor decidió incluir la canción "Me gustas tal como eres", misma que Sheena interpretó a dúo con Luis Miguel y que la llevó a ganar su segundo Grammy, ahora como "Mejor canción méxico-americana".

Luis Miguel y Michael Jackson

La primer temporada de "Luis Miguel: La serie" relata el interés de "El Sol de México" por realizar un dueto con Michael Jackson, quien en ese entonces lideraba todas las listas de popularidad; sin embargo, esta colaboración no pudo concretarse, lo que desencadenó que Luis Miguel dejará a su padre fuera de su carrera artística tras descubrir que Luis Rey le mintió durante mucho tiempo sobre el supuesto avance en las negociaciones para cantar junto al Rey del Pop.

Y al parecer Luis Miguel nunca pudo dejar ese sueño en el olvido y fue en el 2020 cuando, en su cuenta de Instagram, compartió el montaje de la canción "Smile", donde se aprecia la voz ensamblada de ambos cantantes interpretando el tema.

"Sonríe", fue lo único que escribió Luis Miguel junto al clip con una duración de cuatro minutos en la que aparece primero él, cantando en español, para después dar paso a la interpretación de Jackson en inglés. Y aunque el montaje fue realizado hace más de diez años por un canal de YouTube, solo captó la atención del público cuando el intérprete de "La Incondicional" lo compartió en sus redes sociales, seguramente para poder su deseo cumplido parcialmente.

Luis Miguel y Rocío Banquells

Pese a no tratarse de una cantante de talla internacional, el dueto entre Rocío Banquells y Luis Miguel con el tema "No me puedo escapar de ti" fue uno de los más exitosos en 1987, sin imaginarse que poco tiempo después de trabajar juntos se emparentarían, ya que Banquells se convirtió en la tía abuela de la primera hija del intérprete, al ser hermana de Sylvia Pasquel.

Rocío quedó maravillada con el talento de "El Sol de México", y sobre su colaboración recuerda. "Cuando me habló y me pidió que cantara ese dueto con él, fué mágico, grabar con él, yo te juro que... yo tenía yo que entrar y me quedaba...perdón, perdón, pero no puedo creer la capacidad vocal de Mickey, la capacidad interpretativa y la capacidad mágica que te envuelve de una manera...como envuelve a su público femenino", comentó.

Luis Miguel y Lucero

Ambos fueron grandes intérpretes de música pop en la década de los 80s, y al aparecer juntos en la película "Fiebre de amor" volvieron locos a sus fans sin duda alguna. Fue la interpretación del tema "Todo el amor del mundo", que cantaron a dueto dentro de la película sobre el que la actriz recordó. “Poder cantar canciones en la película era muy entretenido y lo que gustaba en esa época al ir a los cines, por lo que me llena de recuerdos poder contarlo hoy”.