Revelan que Piqué engañó a Shakira también con una ex de Leonardo DiCaprio

MÉXICO.- La polémica de la separación de Shakira y Gerard Piqué ha desatado cada vez más rumores, muchos de los cuales han sido confirmados.

Desde hace unas semanas, el futbolista confirmó que está muy enamorado de su novia, Clara Chía Martí, al dejarse ver muy cariñoso con ella en un concierto y luego en la boda de un amigo suyo.

Pero diversos medios han asegurado que durante su relación con la intérprete de “Te felicito” hubo muchas infidelidades, solo que él trataba de ser muy discreto para que estas no salieran a la luz.

Te puede interesar: Shakira recibe mensajes de más chicas con las que Piqué le fue infiel

Recientemente, el periodista español Jordi Martín, reconocido en el mundo de la farándula y ha seguido el caso de los famosos, afirmó que Piqué tuvo una relación con la modelo israelí Bar Rafaeli, quien tuvo un romance intermitente con Leonardo DiCaprio entre los años 2006 y 2011.

A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quién para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había encontrado mensajes con Bar Refaeli, pero no sólo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos", dijo el paparazzi.