Residente manda fuerte mensaje a J Balvin comparando su música con carrito de Hot Dogs

Literal a J Balvin le falta cocinar mejor para que su música reciba estrellas Michelline y esté dentro de los deseos de muchos, y no un Hot Dog al que todos tengan alcance, ese es el pensamiento de René Pérez “Residente”.

Luego del boicot al que el colombiano invitó a sus colegas para no asistir a los Latin Grammy en noviembre; el cantante puertorriqueño levantó la voz y le señaló que podría estar en un error con su declaración al decir que la Academia de la Grabación está mal en su forma de premiar.

Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, fue el texto que compartió Balvin.

“Residente”, quien el martes grabó uno de sus videos en Tijuana, Baja California, subió un video a su cuenta de Instagram para tratar de entender lo que Balvin quiso decir.

“Estoy perdido, Jose. Si los Grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo treinta y un grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló “Residente”.



Asombrado de que J Balvin, ni siquiera viera cómo uno de sus colegas Myke Towers, es nominado por primera vez y se reconocerá a Rubén Blades en los premios.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el boricua.

Contundente le recordó que el año pasado estuvo nominado a 13 categorías, y que entonces no llamó a boicotear como ahora.

“Tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las trece nominaciones te ganaste una sola y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”, cuestionó.

Y para hacerle entender a Balvin su pensamiento, comparó su música con un carrito de Hot dog.

“Tienes que entender Jose, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin.

Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, finalizó.

El comunicado al “Querido Balvin” como título el video, tuvo la respuesta del colombiano con un: Respeto tu opinión.

Con más de 800 mil likes y casi 21 mil comentarios, el mensaje también tuvo la respuesta de otros artistas.