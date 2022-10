Renata Notni deslumbra en Paris

CIUDAD DE MÉXICO.- Renata Notni es una de las actrices juveniles más famosas del medio del espectáculo, gracias a su carisma y talento frente a la cámara ha logrado ser una de las favoritas del público.

Hace unas horas por medio de su cuenta Instagram Renata Notni “presumió” uno de sus más recientes éxitos en Paris, al aparecer en una reconocida pasarela por la marca Loreal.

En la publicación la novia de Diego Boneta compartió el momento que salió en la pasarela y frente al público lució un hermoso vestido rojo en piel, que la hizo destacar entre toda las modelos.

La actriz se le pudo ver con una sonrisa de oreja a oreja en el video y es que desde hace un tiempo se ha destacado como una de las modelos oficiales de dicha marca y en su más reciente pasarela que se llevó a cabo en la ciudad europea estuvo presente.

Qué honor participar en este espectáculo con mi familia L'Oréal.Gracias por esta hermosa y enriquecedora experiencia” escribió en la publicación.

Renata Notni reveló que esta experiencia fue un honor participar en ella, evidentemente su actual pareja, Diego Boneta no se contuvo e hizo llegar corazones en dicha publicación.

Sus fanáticos manifestaron su cariños y algunos piropos para la actriz a quien describieron como “hermosa”: “que emoción Ren”, “espectacular”, “la mexicana más hermosa”, “eres brillante”, son algunos de los que se pueden leer.

Renata Notni ha pasado malas experiencias en el aeropuerto

En sus redes sociales la actriz compartió los “peores momentos” que había pasado dentro de un aeropuerto, donde había sido víctima de robos, se le han perdido pasaportes entre otras situaciones.



"De los peores momentos de mi vida los he pasado en los aeropuertos, me han robado, he perdido pasaportes, medio covid ahí, me he quedado atrapada, me han pasado las peores experiencias” comentó la artista.